Больницы Магнитогорска и Чебаркуля получили новые аппараты компьютерной томографии

Технику будут использовать для диагностики коронавируса и различных травм

В Челябинской области продолжается модернизация больниц. Магнитогорск и Чебаркуль получили современные аппараты компьютерной томографии, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

В Магнитогорске томограф поступил в Центр охраны материнства и детства.

«Этот аппарат изготовлен по инновационным технологиям, позволяет получать очень качественное изображение. Время обследования пациента и лучевая нагрузка при работе на нем минимальны. Наш старый односрезовый КТ тоже японского производства, аппарат-труженик, используется уже более 10 лет. Это был самый первый аппарат, установленный в Магнитогорске прямо в приемном покое больницы. В прошлом году за счет средств министерства здравоохранения Челябинской области его полностью обновили, модернизировали. Теперь, с запуском в работу нового компьютерного томографа, у нас в работе будет сразу два аппарата для проведения исследований», — говорит руководитель диагностической службы центра Юлия Терехова.





Также новый КТ-аппарат поступил в областную больницу Чебаркуля.

«Теперь мы сможем проводить исследования не только пациентов с коронавирусной инфекцией, но и травматологических больных. Допустим, после ДТП. Врачи сразу могут увидеть все повреждения и оперативно принять меры, назначить лечение», — говорит главный врач областной больницы Чебаркуля Александр Локтев.

За месяц работы диагностику на нем прошли свыше 300 пациентов. До монтажа умной техники в помещении провели капитальный ремонт.