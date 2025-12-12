Больницы и поликлиники Челябинской области переходят в MAX

Пациенты смогут взаимодействовать с медучреждениями быстро и безопасно

В Челябинской области городские, районные и областные больницы, а также поликлиники создают официальные каналы в национальном мессенджере MAX. Там медучреждения будут публиковать актуальные новости, а также взаимодействовать с пациентами, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Этот шаг позволит сделать коммуникацию с системой здравоохранения более современной, прозрачной и удобной для каждого жителя региона»,— уточнили в правительстве.

Каналы в национальном мессенджере уже завели Челябинская областная детская клиническая больница, Областной перинатальный центр, горбольница № 9 Челябинска, горбольница № 2 Магнитогорска, районные больницы Карталов, Еманжелинска и села Октябрьского, а также другие медучреждения.

Кроме того, в MAX переходят образовательные учреждения медицинского профиля.

В национальный мессенджер также переходят культурные учреждения Челябинской области. В каналах театров, музеев и концертных залов можно следить за расписанием концертов, постановок, а также узнавать об открытии новых выставок.

ИА «Первое областное» тоже в MAX. Подписывайтесь и следите за актуальными событиями, происходящими в Челябинской области.