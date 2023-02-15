Больницы и поликлиники Челябинска получили 29 новых автомобилей

Техника будет использоваться для неотложной помощи и перевозки грузов

Для больниц и поликлиник Челябинска закупили 29 новых машин: 21 Lada Granta для неотложной помощи и восемь внедорожников УАЗ для перевозки грузов и других нужд медучреждений. Ключи от техники водителям вручила региональный министр здравоохранения Агата Ткачева, передает корреспондент информагентства «Первое областное».

Технику приобрели за 26 миллионов рублей, полученных из областного бюджета.

«Отрадно, что техникой сегодня пополнились учреждения Челябинска. Потому что федеральные программы, как правило, оснащают отдаленные территории автомобилями», — отметила Агата Ткачева.





По словам министра здравоохранения, сейчас в медучреждениях города перекрыта потребность в автомобилях, а несколько десятков машин даже находятся в резерве. Полученная сегодня техника оснащена климат-контролем и всеми необходимыми для комфортной работы медиков функциями.





Директор государственного учреждения «Челябмедтранс» Андрей Бабенко поделился, что совместно с региональным правительством удалось принять решение о регулярной плановой замене автотранспорта.

«Последнее обновление было в 2020-м. Но в прошлом году были выделены деньги и теперь приобретены эти 29 автомобилей. Это плановая работа, которая будет продолжаться в дальнейшем», — добавил Андрей Бабенко.





Напомним, накануне стало известно, что до конца года в Челябинской области построят 52 фельдшерско-акушерских пункта. Губернатор поделился планами на 2023‑й в области здравоохранения.