Больницы Челябинской области получили аванс на закупку лекарств до конца года

Деньги пойдут на закупку препаратов и расходных материалов

В Челябинской области на сегодняшний день нет проблем с лекарственным обеспечением. Больницы Южного Урала получили средства на закупку препаратов и расходных материалов до конца года. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщила первый заместитель главы региона Ирина Гехт.



«Глобально проблемы с дефицитом лекарств в Челябинской области нет. Возникали сбои по некоторым позициям — «L-тироксину», гормону щитовидной железы, и противосудорожным препаратам. Но сегодня скорректированы требования к проведению конкурсных процедур, есть возможность прямого закупа не по 44 Федеральному закону», — рассказала Ирина Гехт.

Именно прямыми закупами по 40-50 упаковок, где это было возможно, в Челябинской области удалось решить эту проблему с противосудорожными препаратами.

«В прошлом месяце больницам был выдан опережающий аванс — порядка 5,5 миллиарда рублей, чтобы они закрыли все свои потребности до конца года. Законтрактовались как по лекарствам, так и по расходным материалам», — сказала Ирина Гехт.

В регионе еще есть лекарства в дефиците, но они заменяются аналогами. Но, по словам Ирины Гехт, жалоб на отсутствие тех или иных препаратов на сегодняшний день нет.

«Люди неохотно переходят на дженерики, но их наличие — выход из ситуации, когда нет оригинального препарата. Хотя сегодня Челябинская область закрывает все свои потребности в лекарствах», — добавила Ирина Гехт.

Напомним, в марте южноуральцы выкупили полугодовой запас лекарств, которые необходимы при эпилепсии и для поддержания функции щитовидки. В аптеках тогда возник искусственный дефицит.