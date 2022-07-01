Церемония передачи машин проходила на территории Челябинской областной больницы. С главврачами районных больниц за новым транспортом сюда приехали и водители неотложек. Все они с любопытством заглядывали в салон и под капот новых автомобилей. Техническая начинка для них важна не меньше комфорта — многие из них работают на машинах 2004, 2005, 2007 года выпуска, а в том же Пласте еще используют доисторические «буханки».
«В нашей больнице более половины всего автопарка — это машины 2004—2007 годов выпуска. У некоторых пробег более 500 тысяч километров. Понятно, что такие машины постоянно ломаются. Только в прошлом году мы потратили на замену деталей и ремонт автомобилей более 500 тысяч рублей. И вот сегодня получили три новых автомобиля, а в 2023-м и в 2024-м ждем еще пять машин», — делится главный врач Еткульской районной больницы Евгений Леванидов.
В 3-й городской больнице Коркино вообще не было своих машин. Хорошо еще, глава города пошел навстречу и уступил докторам свою служебную иномарку. А еще пришлось заключить договор с местным жителем, согласившимся поработать на своем автомобиле.
«Сегодня у нас большая радость. Получаем от губернатора сразу две машины», — говорит главврач 3-й больницы Коркино Владимир Селютин.
О том, как важно обновлять автопарк, напомнил и губернатор Челябинской области. Алексей Текслер лично осмотрел партию новых машин и подтвердил, что нынешняя поставка не последняя.
«За последний год мы приобрели более 400 автомобилей скорой помощи и реанимации, а теперь начинаем активно обновлять неотложки. В 2022 году мы должны приобрести 117 машин: 95, включая эти, уже закуплены. Остается купить еще 22. В этом году автомобили получит каждый муниципалитет области. И несмотря на сложности, которые возникли у российского автопрома, мы закрываем эту задачу в начале года», — заявил Алексей Текслер.
По словам и. о. министра здравоохранения области Агаты Ткачевой, машины предназначены для небольших населенных пунктов с населением меньше 50 тысяч человек. Программа обновления автопарка рассчитана до 2025 года, и только в этом году на нее потратят 93,5 млн рублей.
«Для горно-заводской зоны мы закупаем внедорожники LADA Niva Travel с высокой посадкой, а для степных районов — минивэн LADA Largus», — заметила Агата Ткачева.
Все машины отечественного производства, но выглядят не хуже иномарок. И поставляются в хорошей комплектации: у каждого автомобиля есть комплект зимних шин, а в салоне — кондиционер. LADA Niva Travel отличается повышенной проходимостью, машина не боится ни болота, ни грязи. А LADA Largus подходят для транспортировки пациентов: задние кресла легко убрать, а на их место — закатить каталку с больным человеком.
Также Алексей Текслер заметил, что область продолжит реализацию других пунктов программы модернизации: только в этом году предусмотрено строительство девяти объектов, в первую очередь ФАПов, и капитальный ремонт 117 медицинских объектов по всему региону.