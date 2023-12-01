Больницы Челябинской области получили 16 новых машин скорой помощи

Технику распределили по нескольким городам региона

По распоряжению правительства медицинские учреждения Челябинской области получили 16 новых машин скорой помощи, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

УАЗы и ГАЗы разъехались по автопаркам нескольких городов: три машины скорой и реанимобиль отправились в Златоуст, четыре машины получил Миасс, три автомобиля — Сатка и по одной — Верхнеуральск, Верхний Уфалей, Касли, Южноуральск и Катав-Ивановск.

«Это четвертый автомобиль, который мы получаем за последние два года. Новый транспорт позволит своевременно оказывать пациентам экстренную и неотложную помощь», — говорит главный врач больницы Южноуральска Рустам Шаймарданов.

Все автомобили класса B оснащены современным медицинским оборудованием. Общая стоимость машин составила почти 79 млн рублей.

Между тем в Челябинской области студенты-медики получили ежемесячную прибавку к стипендии в размере 1 тысячи рублей.

