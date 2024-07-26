Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования получит дополнительно 1,2 млрд рублей на оказание медицинской помощи, не предусмотренной базовой программой ОМС. Решение о выделении денег накануне приняли депутаты Заксобрания области.
Прежде всего, речь идет об оплате дорогостоящей медицинской помощи онкологическим пациентам в условиях дневного стационара, в том числе о проведении химиотерапии.
«К сожалению, проблема онкологической заболеваемости в последние десятилетия становится все более актуальной и занимает одно из первых мест в структуре заболеваемости жителей нашего региона. Поэтому было принято решение направить фонду дополнительные средства на оказание медицинской помощи онкобольным», — пояснил председатель Заксобрания области Олег Гербер.
С учетом дополнительных средств бюджет фонда на 2024 год составит 71,7 млрд рублей.