Больницы Челябинской области получат допсредства на лечение онкологических пациентов

Бюджет ТФОМС увеличили на 1,2 млрд рублей

Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования получит дополнительно 1,2 млрд рублей на оказание медицинской помощи, не предусмотренной базовой программой ОМС. Решение о выделении денег накануне приняли депутаты Заксобрания области.

Прежде всего, речь идет об оплате дорогостоящей медицинской помощи онкологическим пациентам в условиях дневного стационара, в том числе о проведении химиотерапии.

«К сожалению, проблема онкологической заболеваемости в последние десятилетия становится все более актуальной и занимает одно из первых мест в структуре заболеваемости жителей нашего региона. Поэтому было принято решение направить фонду дополнительные средства на оказание медицинской помощи онкобольным», — пояснил председатель Заксобрания области Олег Гербер.

С учетом дополнительных средств бюджет фонда на 2024 год составит 71,7 млрд рублей.