Больницы Челябинской области готовы принять пациентов с оспой обезьян

Первый случай заражения россиянина инфекцией зарегистрировали в Санкт-Петербурге

Оспа обезьян добралась до России. Признаки инфекции выявили у жителя Санкт-Петербурга, который вернулся из Европы. Что на сегодняшний день известно о заболевании, как уберечь себя от заражения и насколько здравоохранение Челябинской области готово к оказанию помощи пациентам с этой болезнью, ИА «Первое областное» рассказали в региональном Минздраве.

«В условиях угрозы завоза оспы обезьян в Россию по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко с мая 2022 года организовано обучение врачей профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян. Трудностей в обучении медработников не возникало. Все больницы региона за период пандемии готовы оперативно реагировать в случае появления пациентов с карантинными инфекциями. Людей будут направлять на 18 госпитальных баз с мельцеровскими боксами, исключающими внутрибольничное заражение», — рассказали в министерстве здравоохранения Челябинской области.

На сегодняшний день, по данным ведомства, больницы региона регулярно пополняются неснижаемым запасом лекарств, дезинфицирующих средств и антисептиков, а также масками и защитными костюмами.

Поскольку оспа обезьян — это острое вирусное заболевание, профилактика включает в себя уже знакомые всему миру благодаря пандемии коронавируса социальную дистанцию, соблюдение правил личной гигиены, ношение масок и дезинфекцию.





Как рассказал ИА «Первое областное» эпидемиолог Александр Выгоняйлов, сама инфекция очень похожа на оспу, которая характерна для человека.

Инкубационный период длится от одной до трех недель. Среди первых признаков заболевания — температура, головные и мышечные боли, возможны головокружение, тошнота и рвота. На третий-четвертый день болезни у заразившегося человека может появиться сыпь. Сначала она проступает на лице, а потом переходит на другие участки тела.

«В большинстве случаев заболевание — без осложнений, но известны случаи заболевания в тяжелой форме. Осложнения часто связаны с присоединением бактериальной инфекции», — уточнили в Минздраве.





Уже известно, что заболевание протекает легче у людей, ранее вакцинированных против натуральной оспы. Риску более тяжелого течения и даже смерти могут подвергаться новорожденные, беременные и люди с иммунодефицитом. Подростки и взрослые переносят оспу обезьян легче.

По словам эпидемиолога Александра Выгоняйлова, у челябинцев старше 40 лет есть иммунитет к оспе обезьян, так как почти все жители России были привиты от опасной инфекции в детстве. Массовая вакцинация тогда проводилась в обязательном порядке, так как от натуральной оспы веками умирали люди по всей планете.

В 1977 году болезнь победили, и сейчас этого вируса, как отметил специалист, на земле нет. Но его образцы хранятся в специальных лабораториях США и России.

При этом вакцина, которую применяли для победы над натуральной оспой, все еще выпускается. Она эффективна и в отношении оспы обезьян.

Между тем прилетающих из‑за границы челябинцев начали проверять на опасное заболевание. Пока это визуальный осмотр на борту самолета.

«На все борта, которые прилетают из-за границы, заходят работники санитарно-карантинной службы. Если мы заподозрим инфекцию, то отправим биоматериал пациента в Саратов. Именно там находится лаборатория, за которой закреплена Челябинская область. К сожалению, в нашем регионе нет лабораторий, которые имеют право работать с такими опасными патогенами», — ранее рассказала журналисту ИА «Первое областное» заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

Пока эпидемиологи считают, что вероятность локдауна из-за оспы обезьян маловероятна. Александр Выгоняйлов отмечает, что скорость распространения этого вируса очень низкая. Он передается воздушно-капельным путем или через выделяемое из сыпи больного. Чтобы заразиться оспой обезьян, нужно иметь довольно длительный и тесный контакт с больным человеком. И, как правило, один больной заражает одного человека.

Что касается первого зараженного — он находится в удовлетворительном состоянии и получает всю необходимую помощь. Болезнь в данный момент не представляет опасности для его жизни.