Больницы Челябинской области готовы перейти на электронный документооборот

Нововведение станет очередным шагом по развитию цифрового здравоохранения

Часть больниц в Челябинской области в 2023 году сможет перейти на электронный документооборот. Для этого в медучреждениях Челябинска все технически готово на 80%. Об этом сегодня, 26 июля, на круглом столе, посвященном развитию цифрового здравоохранения, сообщил директор регионального медицинского информационно-аналитического центра Алексей Ульянов.

Встреча прошла в VR-классе Южно-Уральского государственного университета. Здесь будущие врачи с апреля отрабатывают практические навыки проведения сердечно-легочной реанимации в очках виртуальной реальности.

«VR-технологии активно входят в нашу жизнь. Пока в нашей лаборатории запущен один курс по оказанию медицинской помощи в случае остановки сердца в кабине самолета. На очереди — отработка оказания помощи во время ДТП: наложение жгута, остановка кровотечения и прочее. Появление такой лаборатории — это большое продвижение вперед», — отметил академик РАН, исполняющий обязанности ректора ЮУГМУ Андрей Важенин.





Активной работой по развитию цифровых технологий в здравоохранении региона занимается Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр. Его руководитель Алексей Ульянов говорит, что в настоящее время организация работает над созданием единой диспетчерской службы скорой помощи.

«На Южном Урале на сегодняшний день 43 подстанции скорой помощи. Все они разделены на семь округов и объединены между собой. На базе Челябинска запланировано создание единого комплекса, который бы мог удаленно смотреть за всеми бригадами и в случае увеличения нагрузки перебрасывать их туда, где увеличивается нагрузка. В России аналогичная система внедряется последние 10 лет», — рассказал Алексей Ульянов.

Система подразумевает оснащенность всех автомобилей скорой помощи системой «ГЛОНАСС» и обеспеченность врачей планшетами. Последний, по словам Алексея Ульянова, нужен для приема вызова и помогает диспетчеру отследить этапность оказания помощи пациенту.

«В Челябинске у нас все бригады оснащены такими планшетами: получили вызов — нажали кнопку, приехали — нажали снова, приняли пациента на транспортировку — снова нажали кнопку. Замысел единой системы в этом и состоит, чтобы все медицинские бригады действовали по этому принципу и чтобы все это было в режиме онлайн», — уточнил Алексей Ульянов.

Точных сроков работы единой системы работы скорой помощи директор Челябинского областного медицинского информационно-аналитического центра не назвал. Зато, если не в этом, то уже в следующем году, по словам Алексея Ульянова, часть больниц региона перейдет на электронный документооборот.

«На него уже перешли больницы Санкт-Петербурга, и мы готовы перенимать этот опыт. В Челябинске для этого все технически готово на 80%. Например, в детской городской поликлинике № 8 Челябинска уже внедрена такая практика: у каждого участкового педиатра есть компьютер, электронная цифровая подпись и они в электронном виде выдают справки и больничные», — добавил Алексей Ульянов.

Главный врач детской поликлиники № 8 Челябинска Антон Рыжий подтвердил, что вот уже три месяца в учреждении всю бумажную работу заменило мобильное приложение.

«Мы сами выпускаем электронные цифровые подписи, и даже заявления на отпуск врачи пишут через телефон. Должностная инструкция тоже в смартфоне», — рассказал Антон Рыжий.

К тому же в поликлинике открыли онлайн-пост медицинской сестры и начали дистанционно оформлять справки для школы, лагеря и бассейна.

Использование роботизированных чат-ботов и автоинформаторов, по словам куратора проекта «Цифровой город в здравоохранении» Олега Зеленина, существенно сокращает время оказания медицинской помощи. Но искусственный интеллект, по его мнению, никогда не сможет полностью заменить врача, а лишь станет для специалиста помощником.

Так, технологические инновации становятся отличным инструментом для решения запросов на реабилитацию, ранней диагностики онкологических заболеваний и коронавируса. Директор IT-Park74, являющегося региональным оператором «Сколково», Дмитрий Козленков говорит, что в Челябинской области есть компании, готовые развивать эти направления.

«Они уже сотрудничают с больницами Челябинской области. Но эта работа строится не на системном подходе, а на личной инициативе главных врачей», — продолжает Дмитрий Козленков.

В качестве примера спикер привел стартап магистранта Южно-Уральского государственного университета Яны Ким, которую назвали в числе победителей ежегодного рейтинга Forbes 30 самых перспективных россиян до 30 лет. Созданный ей алгоритм EVA Lab уже пилотируется в онкоцентре и позволяет существенно ускорить и облегчить процедуру эндоскопии.

Внедрить созданное Яной Ким «компьютерное зрение», которое способно распознать новообразования, воспаления и иные отклонения нижних отделов желудочно-кишечного тракта, готовы и в районной больнице села Долгодеревенского.





«Такие технологии важны для профилактики, проведения чек-апа организма. Если говорить о цифровых решениях, которые уже запущены, то это возможность вызвать врача на дом через чат-бота. В ближайшее время начнем использовать систему искусственного интеллекта в диагностике опорно-двигательного аппарата по фотографии с выдачей рекомендаций», — добавил главный врач районной больницы села Долгодеревенского Дмитрий Киреев.

Напомним, в ближайшее время в Челябинской области обновят сервис записи к врачу на «Госуслугах». Он начнет работать по технологии «витрины данных». Система автоматически будет определять, к какой поликлинике прикреплен пользователь, а также покажет доступных медицинских специалистов и свободные временные слоты для записи.

В конце марта на Южном Урале запустили девять здравчатов в «Телеграме» для общения пациентов с представителями больниц. В них южноуральцы смогут получить ответы от медорганизации в течение двух часов. Для этого достаточно задать интересующий вопрос с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00.