Больницы Челябинска начинают закупать экспресс-тесты на выявление коронавируса

Они позволяют выявить зараженного человека за 15 минут

Больницы Челябинска уже начали закупать экспресс-тесты на коронавирус, которые позволяют выявить инфекцию за 15 минут. При этом результат ПЦР-теста нужно ждать несколько часов. Об этом на брифинге по ситуации с коронавирусом рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.



«Я считаю, что экспресс-диагностику нужно расширять, и мы будем к этому стремиться», — сказала первый заместитель губернатора.

Ранее больницы Челябинской области получили 16 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса. Их областным больницам предоставил Фонд 2020, который учредила супруга губернатора области Ирина Текслер.