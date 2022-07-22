Больницу в Челябинской области оснастили стоматологическими установками

Общая стоимость оборудования составила более двух миллионов рублей

В районную больницу села Долгодеревенского поступили стоматологические установки общей стоимостью более двух миллионов рублей. Оборудование оснащено всем необходимым для качественной работы. Об этом сегодня, 22 июля, сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

«Население Сосновского района стремительно увеличивается: строятся новые многоэтажные дома, а также повышается интерес к загородной жизни. Пропорционально возрастает и потребность получения медицинской, в том числе стоматологической помощи. Надеемся, что наши пациенты будут улыбаться чаще, а мы приложим для этого все усилия!»— заведующая стоматологическим отделением районной больницы Долгодеревенского Юлия Баязитова.

Последнее обновление стоматологического отделения в Сосновском районе было в 2016 году. Прежнее оборудование значительно уступало новым установкам по техническим возможностям.

«Также для улучшения качества стоматологической помощи приобретена цифровая система для рентгенологических снимков, за которыми пациентам не придется ездить в Челябинск и обращаться в частные клиники: снимок можно будет сделать прямо в поликлинике», — отметили в региональном Минздраве.

Стоматологическая отрасль достаточно прогрессивна. Чтобы оказывать помощь на высоком уровне, больница не только обновляет оборудование, но привлекает к работе молодых специалистов. В том числе по программе «Земский доктор», которая активно развивается на Южном Урале.