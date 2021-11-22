Больница в Челябинской области получила передвижной флюорограф-маммограф за 26 млн рублей

Мобильный медицинский комплекс будет обслуживать отдаленные населенные пункты

Автопарк областной больницы Троицка пополнился новым передвижным диагностическим кабинетом цифровой флюорографии и маммографии. Стоимость передвижного кабинета на базе автомобиля КамАЗ составляет 26 миллионов рублей, сообщает пресс-служба медучреждения.



«Ключевая задача таких специализированных автомобилей-фургонов — обслуживание отдаленных населенных пунктов. Появление передвижного кабинета флюорографии и маммографии позволит жителям Троицкого района пройти эти исследования, не выезжая в Троицк. Это повысит доступность медицинской помощи», — рассказал исполняющий обязанности главного врача Алексей Панасенко.

Мобильный кабинет приобретен и передан Минздравом Челябинской области в троицкую больницу в рамках модернизации первичного звена. В настоящее время автомобиль готовят к постановке на учет. Специалисты медучреждения учатся работать с цифровым оборудованием.

На прошлой неделе больницы Челябинской области получили 23 новых автомобиля скорой помощи. Это 12 «Газелей» и 11 УАЗов, оснащенных всем необходимым оборудованием. Регион получил новую технику по линии Минпромторга России в рамках ежегодной акции по обновлению машин.