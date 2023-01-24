Больница Южноуральска получила современное эндоскопическое оборудование

Аппарат позволит повысить точность результатов диагностики

В городской больнице Южноуральска установили современное оборудование для обследования пищеварительного тракта. Система поможет врачам лучше обследовать сосуды и мелкие структуры слизистой оболочки. Это повысит точность результатов диагностики, рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

Новое оборудование FUJIFILM 530 позволяет определить признаки возможного развития раковых опухолей в пищеварительной системе пациента. Вся информация при исследовании видна на экране, ее можно выдать пациенту для консультаций в других медицинских организациях, особенно при подозрении на онкологию.

«Мы очень рады, что в нашу больницу поступает новое современное оборудование. Благодаря этому улучшается качество обследования наших пациентов. Можно проводить эндоскопические исследования более информативно и безопасно», — поделилась врач-эндоскопист городской больницы Южноуральска Наталья Маслак.

Технику уже установили в кабинете и запустили в работу.

Напомним, ранее новую эндоскопическую стойку получила больница Агаповского района.