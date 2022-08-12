Районная больница села Долгодеревенского сможет сэкономить порядка 4 миллионов рублей в год на обеззараживании медицинских отходов с помощью разработки миасского ученого. Оборудование «Луч-2.0» уже начали использовать в учреждении в пилотном режиме. Реализация проекта стала возможной благодаря соглашению с региональным оператором фонда «Сколково» — технопарком IT-Park74 — при поддержке министерств здравоохранения и экономического развития Челябинской области.
«В результате сотрудничества нашей больницы и регионального оператора фонда „Сколково“ был получен уникальный результат, основанный на физических принципах и не оказывающий вредного воздействия на окружающую среду, с высокой эффективностью обеззараживания», — рассказал главный врач районной больницы села Долгодеревенского Дмитрий Киреев.
Так, в «Луч-2.0» отходы помещаются в специальную камеру, в которой под воздействием СВЧ-излучения путем лучевого и термического воздействия происходит полное уничтожение всех микроорганизмов.
«В настоящее время происходит внедрение данной технологии. Уже получены результаты микробиологического контроля Роспотребнадзора, подтверждающие эффективность обеззараживания и открывающие возможность вторичного использования ценных материалов, содержащихся в образуемых нами отходах. Это позволит сократить их объем и значительно снизит нагрузку на экологию и здоровье жителей», — добавил Дмитрий Киреев.
Как уточняют в региональном Минздраве, ранее для обеззараживания одного кубометра отходов приходилось тратить порядка 150 тысяч рублей в месяц. Дальнейшая утилизация такого объема составляла 60 тысяч рублей.
«Исходя из этого, внедрение обеззараживания медицинских отходов „Луч-2.0“ позволит больнице экономить в год более 4,5 миллиона рублей», — отметили в Минздраве Челябинской области.
Уникальность системы еще и в том, что она очень проста в использовании и не требует дополнительного обучения. Кроме того, продолжительность переработки занимает всего 15 минут, а за процессом утилизации, температурой и временем можно наблюдать удаленно — через систему мониторинга или специальное приложение на смартфоне.
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