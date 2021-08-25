Больница в Челябинской области получила технику и машины на 150 млн рублей

В клинике идет масштабная модернизация

Карталинская городская больница продолжает осваивать 150 млн рублей, которые получила в 2021 году на свою модернизацию. В медицинском учреждении идет ремонт, медикам закупают новое оборудование, кроме того обновляется автопарк, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Карталинская городская больница вступила в программу „Модернизация первичного звена здравоохранения“, когда было поставлено оборудование в детскую поликлинику. Сейчас приобретается достаточно много нового медицинского оборудования, что, безусловно, радует и нас, и наших пациентов. Таких масштабных перемен в здравоохранении Карталов еще не было», — говорит главный врач больницы Ольга Губчик.

В этом году больница получила около 30 единиц медицинского оборудования: цифровой маммографический рентгеновский аппарат, передвижной аппарат для УЗИ, систему ультразвуковой визуализации, монитор анестезиологический, прикроватный монитор реанимационный, систему холтеровского мониторирования артериального давления, аппарат ИВЛ, аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный, аппарат для исследования функции внешнего дыхания, электроэнцефалограф, анализатор кислотноосновного равновесия, фетальный монитор, автоматический рефрактометр; заменены дефибрилляторы, аппараты ЭКГ, стерилизаторы и многое другое.





Также по программе «Модернизация первичного звена» обновляется автопарк больницы: служба неотложной помощи получила шесть легковых автомобилей LADA Largus и LADA Niva. Их будут использовать и в самом городе, и на селе.

В пяти структурных подразделениях Карталинской городской больницы по программе модернизации запланированы капитальные ремонты: будут обновлены фельдшерско-акушерские пункты в поселках Мичуринский и Джабык, врачебные амбулатории сел Анненское и Неплюевка, а также поликлиника самой больницы. В 2023 году на территории района запланировано строительство еще трех новых ФАПов.