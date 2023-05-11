«С помощью автоматического пневмотонометра мы можем выявить одно из таких серьезных заболеваний, как глаукома, которое может привести к слепоте. Повышенное внутриглазное давление — это главный симптом глаукомы. Особенно внимательными к состоянию своего здоровья должны быть пациенты, страдающие сахарным диабетом, атеросклерозом, гипертонией, а также пациенты, чьим родственникам в свое время была диагностирована данная болезнь», — говорит врач-офтальмолог районной больницы села Агаповка Анастасия Леонтьева.
Пневмотонометр позволяет измерять внутриглазное давление без какого-либо дискомфорта и исключает возможность получить травму или инфекцию.