Больница села Агаповка получила пневмотонометр за 700 тысяч рублей

С его помощью можно измерять внутриглазное давление быстро и бесконтактно

Районная больница села Агаповка получила автоматический пневмотонометр, которым можно измерять внутриглазное давление бесконтактно. Аппарат куплен в рамках областной программы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«С помощью автоматического пневмотонометра мы можем выявить одно из таких серьезных заболеваний, как глаукома, которое может привести к слепоте. Повышенное внутриглазное давление — это главный симптом глаукомы. Особенно внимательными к состоянию своего здоровья должны быть пациенты, страдающие сахарным диабетом, атеросклерозом, гипертонией, а также пациенты, чьим родственникам в свое время была диагностирована данная болезнь»,

— говорит врач-офтальмолог районной больницы села Агаповка Анастасия Леонтьева.

Пневмотонометр позволяет измерять внутриглазное давление без какого-либо дискомфорта и исключает возможность получить травму или инфекцию.