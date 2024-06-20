Больница Сатки получила два новых автомобиля

Машины будут возить пациентов, врачей и медикаменты

В областной больнице Сатки появились две LADA Niva Legend, которые были получены в рамках программы «Модернизация первичного звена». Основное предназначение новых автомобилей — перевозка пациентов, докторов и препаратов амбулаторно-поликлинической службы, сообщает министерство здравоохранения по Челябинской области.

«Комфортные и надежные автомобили улучшенной проходимости позволят нам оперативно реагировать на вызовы, улучшить логистику и качество медицинской помощи, оказываемой в отдаленных территориях», — рассказала главный врач областной больницы города Сатки Ираида Крохина.

Напомним, проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» направлен на улучшение медицинской помощи в сельских районах области. На федеральном и региональном уровне проводится работа по устранению дефицита медицинских кадров, замена автотранспорта, модернизация оборудования, строительство и установка новых объектов, ремонт медицинских организаций.

В ходе этой программы уже были проведены ремонтные работы в медучреждениях Миасса, Пласта и Верхнеуральска.

Текст: Анжела Кабатчикова