Больница поселка Увельского получила рентген-комплекс за 17,5 млн рублей

Новая техника передана медикам по программе модернизации первичного звена медучреждений в Челябинской области

В районной больнице поселка Увельского запущен в работу телеуправляемый рентгенодиагностический комплекс. Оборудование получено по программе модернизации первичного звена и обошлось Минздраву Челябинской области в 17,5 млн рублей, сообщает в среду, 22 сентября, пресс-служба ведомства.

«Мы провели ремонт помещения под новое оборудование. Аппарат заменил старый пленочный рентген и уже работает в тестовом режиме. Благодаря цифровой технологии получения рентгеновского снимка, исключен процесс проявки, что позволило увеличить скорость приема и обследования пациентов, улучшить качество диагностики. Рентгеновские снимки с нового аппарата автоматически загружаются в единую цифровую сеть рентгеновских исследований, что удобно и позволяет областным специалистам оперативно просматривать снимки пациентов, сделанные в нашей больнице», — говорит главный врач районной больницы поселка Увельского Марина Лукина.

Новая техника позволяет выполнять исследования в режимах рентгенографии, рентгеноскопии и линейной томографии с максимально высоким диагностическим качеством.