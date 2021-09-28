Больница Нязепетровска получила цифровой маммограф за 14,5 млн рублей

До этого медики проводили обследования на пленочном аппарате

Районная больница Нязепетровска получила современный цифровой маммограф. Как сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области, аппарат куплен за 14,5 млн рублей по программе «Модернизация первичного звена».

«Новый цифровой маммограф позволяет проводить полноценное современное обследование, выявлять новообразования на ранних стадиях заболевания с меньшей дозой нагрузки на пациенток», — говорит главный врач районной больницы Наталья Степанова.

До этого в больнице стоял пленочный аппарат, и он во многом уступал новому. Цифровые снимки более качественные, на них можно увидеть больше деталей, а значит, поставить более точный диагноз.

Кроме того, почти в два раза сократилось время приема одного пациента.