Кровати для реабилитации пациентов после инсульта поступили в больницу Магнитогорска

Управлять кроватями с электроприводом можно с помощью пульта

В Магнитогорске в отделении неврологии горбольницы № 2 установили 18 кроватей с электроприводом для лечения и реабилитации пациентов после коронавируса, инсультов и других заболеваний. Управлять кроватями можно с помощью пульта, и регулировать положение койки могут как пациенты, так и медперсонал, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

«Такие кровати — это то, что нам и необходимо. Они позволяют оказывать медицинскую помощь на высоком уровне. Мы стараемся сделать все, чтобы пациенты не испытывали дискомфорт, проходя лечение в стенах нашей больницы»,— рассказала главврач горбольницы № 2 Юлия Хрусталева.

В числе удобств кроватей с электроприводом — подъемные механизмы в изголовье и ногах, а также стойка для лекарств. Все это, как призналась главная медсестра больницы Екатерина Козлова, упрощает труд медперсонала.

Ранее мы писали о том, что в челябинской городской больнице № 9 начали применять новые подходы к оказанию медпомощи. Например, внедрена идентификация пациентов с помощью пластиковых браслетов с необходимой информацией о ребенке.