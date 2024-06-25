Больница Магнитогорска объяснила отказ в госпитализации пациента

Мужчине дважды вызывали скорую помощь

В Магнитогорске 57-летнего мужчину с высоким давлением и подозрением на инсульт на скорой доставили в больницу № 2. Там после осмотра ему рекомендовали обратиться в медучреждение по прописке. Больного госпитализировали уже в другую больницу — № 3 только после вызова второй неотложки. О ситуации в группе «Текслер, помоги!» в соцсети «ВКонтакте» рассказала дочь пациента.

По словам родственницы, у ее отца, который страдает сахарный диабетом, 22 июня поднялось давление и кружилась голова. В районе 11 утра ему вызвали скорую помощь.

«Бригада скорой помощи поставила горячий укол для снижения давления. Они сказали, что нужно его немедленно увозить в больницу, так как есть подозрение на инсульт», — написала женщина в группе.

Мужчину на скорой доставили в больницу № 2. Там, со слов дочери, медсестра стала с порога оскорблять пациента за исходящий от него запах.

«Чтобы вы понимали, мой отец серьезно болен, у него сахарный диабет и он сильно перепотел, когда ему было плохо. Но проблема даже не в этом. Отца отказались госпитализировать в критическом состоянии, а сослались на то, что он прописан не в Магнитогорске, а в Верхнеуральском районе», — возмутилась дочь больного.

Позже мужчина почувствовал себя хуже. Ему повторно вызвали скорую, которая отвезла его в больницу № 3. Там мужчине сделали компьютерную томографию, по результатам которой положили в стационар. Сейчас, по данным редакции, пациент находится в отделении неврологии.

Почему больного не положили в стационар сразу, мы попросили ответить представителей больницы № 2. В пресс-службе клиники сообщили, что в приемном покое мужчину осмотрел дежурный врач.

«Артериальное давление было в норме, показаний для госпитализации на момент осмотра не было. Пациенту и его супруге было разъяснено, что согласно приказу маршрутизации пациент относится к ГБ № 3 Магнитогорска, куда он может обратиться для прохождения комплексного обследования. При наличии показаний пациент будет госпитализирован в ГБ № 3. Супруга пациента восприняла озвученную врачом информацию как отказ неверно», — сказали нашему сайту в пресс-службе.

С сотрудником медучреждения также провели беседу о соблюдении правил этики и деонтологии.