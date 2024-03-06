Больница Карталов получила анализатор для выявления скрытого диабета

Аппарат определяет сахар в крови за последние три месяца

Современный анализатор гликированного гемоглобина стоимостью 2 миллиона рублей поступил в лабораторию районной больницы Карталов. Аппарат приобрели по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Новое оборудование с высокой точностью отражает среднее содержание глюкозы в крови за последние три месяца и помогает выявить даже скрытую форму сахарного диабета. Анализатор хороший, надежный и удобный в эксплуатации. Мы очень довольны», — говорит заведующая лабораторией Акчайым Алыбекова.

Раннее выявление диабета позволяет медикам назначить больному лечение, которое предотвращает тяжелые последствия заболевания.

Сдать анализ крови, который выявляет сахарный диабет, сегодня можно по направлению лечащего врача либо во время диспансеризации.

Между тем эндокринологи констатируют тревожный факт: сахарный диабет первого типа теперь все чаще встречается у детей. Только в Челябинске каждый год выявляют по 65—80 заболевших. Почему от «возрастного» недуга страдают дети и как помочь маленьким пациентам, рассказали челябинские эксперты — доктор и представитель родительского сообщества.

