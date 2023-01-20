Больница Агаповского района получила современную эндоскопическую стойку

Аппарат позволяет проводить полноценный осмотр пациентов с заболеваниями ЖКТ

В районной больнице села Агаповка установили современную эндоскопическую стойку с двумя видеогастроскопами. Оборудование стоимостью 7,5 млн рублей поступило в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». За неделю работы на аппарате уже провели 12 исследований, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Оборудование выдает четкое изображение высокого разрешения. Снимки и видео с естественной цветопередачей получаются без бликов и помех. Большие углы изгиба во все четыре стороны позволяют проводить полноценный осмотр верхних отделов желудочно-кишечного тракта.

«Приобретение установки столь высокого уровня — важное событие для больницы и жителей нашего села. Благодаря программе модернизации первичного звена наша больница обновляется и становится современным лечебным учреждением», — говорит главный врач районной больницы Олеся Латышева.

Оснащение медицинских организаций Челябинской области в рамках национального проекта «Здравоохранение» будет продолжено в 2023 году.