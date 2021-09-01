Больничные, сертификаты для инвалидов, штрафы: какие изменения ждут россиян в сентябре—2021

С первого осеннего дня в силу вступают сразу несколько законов

С начала сентября в России изменятся требования к аптекам, продающим лекарства онлайн, вступит в силу закон о «гаражной амнистии», а родители детей до семи лет будут получать больничные по уходу за ребенком в размере среднего заработка, сообщает пресс-служба Госдумы. Смотрим, какие еще законы вступят в силу в первом осеннем месяце.

С 1 сентября начнут действовать поправки в законодательство, согласно которым родители будут получать больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно в размере 100% среднего заработка. Максимальная стоимость дня на больничном в 2021 году составляет 2434 рубля. При этом размер больничного не зависит от стажа, а также от того, дома лечится ребенок или в стационаре. Подробнее — в материале корреспондента ИА «Первое областное».



С первого осеннего дня в силу вступает закон о «гаражной амнистии», который позволит в течение пяти лет бесплатно получить в собственность те муниципальные участки, на которых находятся гаражи. Однако закон касается только тех объектов, которые построили до 30 декабря 2004 года.

«Большое количество гаражей построено давно, некоторые — еще в советское время. Ими пользуются граждане, но юридически они никак не оформлены. По этой причине они не могут проданы или переданы по наследству. Мы этот правовой пробел устранили. Это справедливое решение. Теперь граждане смогут бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых давно находятся их гаражи»,— подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Подробнее о «гаражной амнистии» также можно прочитать в статье нашего корреспондента.



С первого сентября россияне смогут обжаловать штрафы онлайн через портал «Госуслуги» или сайт суда. Речь идет о штрафах, которые выписывают за нарушения, зафиксированные автоматической дорожной камерой. Срок обжалования — 10 дней с момента вручения штрафа.

Новые правила начнут действовать и для организаторов азартных игр. В сентябре в России появится Единый регулятор азартных игр, который будет выявлять незаконную деятельность букмекеров в интернете, а удержанные с них отчисления направлять общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам.

С первого осеннего дня изменятся требования к аптекам, которые могут заниматься продажей лекарств онлайн. Если раньше такие организации должны были иметь не менее 10 аптек на территории страны и собственный сайт, то теперь несетевым аптекам разрешат продавать свои товары на маркетплейсах.

С 1 сентября студенты получат возможность получать сразу несколько квалификаций, менять профиль обучения уже после второго курса и переходить на другие факультеты. Это стало возможным благодаря тому, что вузы получили больше автономии в выборе образовательных программ и смогут готовить специалистов по укрупненным группам профессий. Кроме того, возвращается обязательная предзащита диссертаций для аспирантов.

С 10 сентября в силу вступит закон, обязывающий финансовые организации предоставлять полную и достоверную информацию о совершаемых операциях, а также договорах, которые человек хочет заключить с банком, и рисках по ним.

С 26 сентября в России введут электронные сертификаты для инвалидов, которые они смогут использовать при покупке технического средства реабилитации в любом магазине, включая интернет-магазины.

С 27 сентября работодатели, которые платят должнику зарплату или другие выплаты, должны будут в течение трех дней перевести удержанные средства на депозитный счет службы судебных приставов.