Болгарка, самокат и другие летние враги: травматолог из Еманжелинска о неожиданных сезонных увечьях

И о том, как оказать первую помощь

Ежегодно 20 мая отмечается День травматолога — праздник, посвященный людям, которые ежедневно борются за здоровье и жизнь пострадавших. Эти специалисты, обладающие невероятной выдержкой, профессионализмом и чутким сердцем, сталкиваются с самыми сложными и часто трагическими ситуациями. В преддверии этого профессионального праздника мы поговорили с Алексеем Надёжкиным, врачом-травматологом, ортопедом из Еманжелинска, о его работе, самых распространенных летних травмах и о том, как их можно избежать.

— Алексей Владимирович, лето — время не только отдыха, но и повышенного травматизма. Какие самые распространенные летние травмы вы наблюдаете у детей и взрослых?





— С наступлением лета резко возрастает бытовой и уличный травматизм. Это связано со спецификой нашего города — большим количеством частного сектора, где постоянно ведутся ремонтные и строительные работы, а также работы в садах и огородах. Люди активно используют электро- и бензоинструмент, но, к сожалению, не всегда знают, как с ним обращаться. Самая распространенная причина травм — угловая шлифовальная машина (болгарка). Люди получают травмы мягких тканей и открытые переломы, вплоть до перепилов бедра. Поэтому очень важно соблюдать технику безопасности и не спешить.

Среди детей травмы тоже часты. Они пользуются электроскутерами, самокатами, скейтбордами. Многие ребята остаются без присмотра, начинают экстремальничать, получая ушибы, гематомы, ссадины, иногда — переломы длинных трубчатых костей и даже позвоночника. Родители часто не покупают детям защитное снаряжение (каски, наколенники, налокотники) и не обучают технике безопасности. Детский травматизм летом стоит на первом месте.

Зимой больше травм у взрослых, особенно пожилого населения: переломы лучевой кости, шейки бедра, компрессионные и патологические переломы позвоночника.

— Какую помощь вы оказываете в условиях поликлиники?





— Оказываю плановую и экстренную амбулаторную помощь, а также экстренную помощь в приемном отделении. Наша задача — осмотреть пациента, оценить тяжесть состояния, возможности транспортировки в специализированные учреждения (городская клиническая больница № 9 в Челябинске). Мы сотрудничаем с ними через телемедицину и санавиацию. При тяжелых состояниях, когда транспортировка невозможна, пациент госпитализируется в наше реанимационное отделение, получает экстренную помощь, а затем переводится в областную больницу.

— Расскажите о запоминающихся случаях травматизма. Что поразило вас больше всего?

— За 27 лет работы было много случаев. Например, пациентка, у которой рейсовый автобус снял кожу с живота до кончиков пальцев ног. Это были огромные повреждения, но благодаря работе высококлассных специалистов пациентка выжила и не стала инвалидом. Был пациент, который отпилил себе болгаркой бедро, — открытый перелом нижней трети бедра. Мы прооперировали его, установили металлоконструкцию, и все срослось. Еще одна пациентка получила почти полную ампутацию руки при падении с дерева. Ей тоже была оказана помощь, и функция руки восстановилась.

Часто алкогольное опьянение значительно увеличивает риск травм. Есть пациенты, которые обращаются к нам с травмами по несколько раз в год и приходят в поликлинику как на работу. Помню, как встречал миллениум на работе. Все-таки новогодние праздники богаты на травмы и приключения.

— Расскажите об особенностях оказания первой помощи при травмах летом, особенно если больница далеко.

— В автомобиле или походном рюкзаке должна быть аптечка: бинты, йод, перекись, хлоргексидин, анальгетики. При травмах нужно промыть рану проточной водой, обработать края раны перекисью или хлоргексидином, йодом или зеленкой, наложить тугую повязку и в течение шести часов все-таки обратиться в травмпункт. В случае перелома, пока нет возможности получить профессиональную медицинскую помощь, можно попытаться зафиксировать поврежденную конечность, используя подручные материалы, такие как ветки. Ветки укладываются вдоль конечности с обеих сторон, создавая подобие шины, и затем фиксируются бинтом или подручными материалами. Также к месту травмы можно приложить холод.

— Что вы можете сказать о солнечных ожогах? Как защититься от них?

— Кремы с SPF помогут избежать глубоких ожогов, но отек, гиперемия, боль, температура и озноб все равно вероятны. Лучшая защита — одежда по погоде, головной убор с полями и избегание прямых солнечных лучей с 10 до 14 часов. Через окно загореть нельзя, если что.

— Приходилось ли вам принимать нестандартные решения при лечении?

— Да, каждая травма индивидуальна, поэтому всегда приходится принимать нестандартные решения. Наша задача — уменьшить боль, обработать рану, иммобилизовать перелом и оказать необходимую помощь.

— Как вы справляетесь с эмоциональной нагрузкой, учитывая специфику работы?

— Я стараюсь шутить с пациентами, улыбаться, рассказывать истории. Юмор и доброе слово тоже лечат.

— Какие простые правила безопасности вы можете посоветовать людям, чтобы минимизировать риск травм?

— Внимательность, бдительность, соблюдение техники безопасности. Перед тем как что-то делать, нужно подумать о возможных последствиях. Если есть сомнения, лучше обратиться к специалисту — например, выполняя тот же ремонт на даче.

— Как изменилось оказание травматологической помощи за последние годы?

— Появились новые методы лечения. Например, блокируемый интрамедуллярный остеосинтез — метод малоинвазивного оперативного лечения костной травмы, артроскопия (минимально инвазивные операции на суставах). Улучшилась диагностическая база (цифровой рентген). Развиваются реабилитационные центры. Вы знаете, благодаря нашему новому энергичному руководителю Ринаду Фирдовсиевичу Шахмарданову наконец-то мы увидели свет в конце тоннеля. В частности, нам в кабинете сделали ремонт. Нам дали новые кушетки, гипсовый стол. Планируется обновление компьютерной базы. Произведен капитальный ремонт приемного отделения. Прибавилось смотровых комнат, сейчас дежурный доктор сможет удобно посмотреть пациента. Есть ширмы, шторки, то есть можно одновременно принимать несколько человек.





— Что вы пожелаете своим коллегам в День травматолога?

— Терпения, удачи и поменьше «интересных» клинических случаев. Спокойствия в работе пожелаю.