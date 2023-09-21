Болезнь Альцгеймера: при каких проблемах с памятью нужно бежать к врачу

Челябинский невролог Мария Зайко назвала первые симптомы заболевания

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21 сентября во всем мире отмечается День борьбы с болезнью Альцгеймера. Именно с ней связаны до 70% всех нарушений памяти у людей. По данным ВОЗ, болезнь Альцгеймера диагностирована у 55 миллионов человек, а к 2050 году число пациентов с этим заболеванием увеличится почти в три раза.

С нарушениями памяти периодически сталкивается каждый. Иногда мы можем долго искать, куда положили очки, или же забываем поздравить знакомого с днем рождения. Но стоит ли сразу ставить себе неутешительный диагноз? Давайте разбираться.

ВИДЫ НАРУШЕНИЙ ПАМЯТИ

Нарушения памяти бывают двух видов — обратимые и необратимые.

Первые могут возникать на фоне переутомления, стресса, из-за приема некоторых лекарств, из-за расстройства сна, гормонального дисбаланса, а также нехватки витаминов. Пациентам с такими симптомами необходимо посетить врача и пройти обследование. Как правило, после выявления причин и грамотно назначенного лечения когнитивные функции нормализуются.

Необратимые нарушения памяти зачастую вызваны органическим поражением головного мозга, причиной которого могут стать сосудистые заболевания, травмы, опухоли, а также болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона. К сожалению, сегодня нет препаратов, которые способны восстановить память при таких нарушениях. Но очень важно вовремя начать лечение — оно замедлит развитие этих заболеваний и отсрочит период недееспособности.

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ





Невролог Мария Зайко. Фото: Александрина Марусина.



О признаках нарушения памяти рассказывает невролог медицинского центра «Лотос» Мария Зайко.

«Пациенты, их близкие, как правило, замечают самые первые проявления нарушения памяти. Человек становится рассеянным, забывает, куда положил какую-то вещь. Также из памяти стираются эмоционально незначимые для пациента события, отдельные детали, имена, содержание недавно прочитанных книг и тому подобное», — говорит Мария Зайко.

Возникают проблемы и на работе: человек начинает медленней реагировать на происходящее, дольше вспоминать привычные вещи, ему становится труднее считать.

«Обычно люди игнорируют этот момент и день за днем упускают драгоценное время, когда еще не поздно затормозить развитие болезни. В итоге на прием к доктору их приводят уже в беспомощном состоянии и врачу приходится не восстанавливать интеллектуальные способности человека, а ограничивать его активность при помощи тяжелых лекарств — нейролептиков», — замечает доктор.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

На сегодняшний день нет надежного способа профилактики нарушений памяти, но есть шаги, которые могут этому поспособствовать.

Поддерживайте активный образ жизни: ходите пешком, катайтесь на велосипеде, плавайте, делайте зарядку и гимнастику, занимайтесь йогой, садоводством и выполняйте работу по дому — это улучшит мозговое кровообращение, а также снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Откажитесь от алкоголя и табака.

Придерживайтесь правильного питания. Считается, что наибольшую пользу приносит потребление фруктов и овощей (они богаты витаминами), рыбы (в ней полиненасыщенные жиры), орехов, оливкового масла и кофе. И избегайте «мусорную» еду, большого количества сахара, трансжиров.

Старайтесь соблюдать режим сна: спите не менее 7—8 часов.

Снижайте уровень стресса: чтобы научиться управлять эмоциями, существуют различные техники релаксации, медитации, которым можно обучиться у специалистов.

Поддерживайте социальную активность и занимайтесь хобби: общайтесь с родственниками, друзьями, используйте социальные сети. Начните учиться чему-то новому, например, запишитесь на курсы по психологии, искусству, иностранным языкам.

И контролируйте свои хронические заболевания.

ЧТО ДЕЛАТЬ И КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Если вы почувствовали, что стали забывать больше, чем обычно, обратитесь к врачу-неврологу. Специалист назначит необходимые обследования, чтобы выявить причину нарушений.

В медицинском центре «Лотос» работает кабинет диагностики и лечения когнитивных нарушений, где оказывают помощь с нарушениями памяти пациентам старше 18 лет. Врач назначит анализы и инструментальные исследования, а затем разработает индивидуальный план лечения и отследит его эффективность.

Получить более подробную информацию можно по телефону +7 (351) 220-00-03 или на сайте www. lotos74.ru.

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