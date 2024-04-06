Болельщиков просят приезжать на матч «Трактора» и «Локомотива» в Челябинске заранее

На входе усилили меры безопасности

Сегодня, 6 апреля, в Челябинске на ледовой арене «Трактор» пройдет поединок полуфинала Кубка Гагарина-2024. Организаторы просят болельщиков приезжать на матч «Трактора» и «Локомотива» заранее в связи с усиленным досмотром личных вещей. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Трактор».

«Уважаемые болельщики, для вашей безопасности на домашних матчах будут приняты дополнительные меры безопасности. В связи с усиленным досмотром личных вещей, время прохода на Арену будет увеличено. Внимание: проход с едой, напитками и габаритными сумками или рюкзаками запрещен»,— предупредили болельщиков.

Оставить свои личные вещи зрители могут в камере хранения, которая работает перед входом на арену.