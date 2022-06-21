Более восьми тысяч девятиклассников Челябинской области сдали экзамен по русскому языку на «отлично»

Стали известны результаты ОГЭ и ГВЭ-9

В Челябинской области стали известны результаты основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ-9). На «отлично» экзамены сдали более восьми тысяч девятиклассников, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области.

«Экзамен по русскому языку проводился 7 и 8 июня, в нем приняли участие более 35 тысяч девятиклассников. По результатам проведения государственной итоговой аттестации оценку по программам основного общего образования по русскому языку „отлично“ за ОГЭ по русскому языку получили 7662 участника, за ГВЭ-9 — 645 человек»,— рассказал директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

Те девятиклассники, которые получили «неудовлетворительно», смогут пересдать экзамен в резервный день, назначенный на 5 июля.

Если школьники не согласны с выставленными баллами, то они могут обратиться с апелляцией в конфликтную комиссию ГИА-9 22 и 23 июня в электронном виде через специальный сервис. Подать апелляцию можно с 9:00 до 17:00. Заседание конфликтной комиссии по русскому языку будет проводиться по отдельному графику в режиме видеоконференцсвязи с подключением муниципальных пунктов проведения заседаний.