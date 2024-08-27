Более тысячи жалоб на подтопленные подвалы поступило от челябинцев этим летом

В ГЖИ рассказали о причинах затопления

Почти 1100 жалоб на затопленные подвалы поступило в Госжилинспекцию от жителей Челябинска этим летом. Горожане сообщали о неприятном запахе и насекомых в подъездах и даже квартирах и просили как можно скорее решить проблему. Начальник Главного управления ГЖИ Челябинской области Рашида Ковалева в прямом эфире в ЦУР рассказала о том, почему возникает такая проблема, какие санкции применяются в случае ее неустранения и куда обращаться, если в подвале стоит вода.

В этом году одной из основных причин затопления подвалов стал засор наружных сетей, сообщила Рашида Ковалева. Она объяснила, что внешние сети канализации, которые идут до границы дома, и внутренние связаны между собой. И когда колодец доверху забит, то вся вода идет во внутренние сети — то есть в подвал дома.

«Канализационные колодцы, за которые в Челябинске отвечает МУП „ПОВВ“, должны очищаться в период до пяти дней. Если этого не происходит, мы выдаем предписание. Если нарушение повторное — в ход идут штрафы. Сейчас у нас на рассмотрении 13 административных дел в отношении МУП „ПОВВ“», — рассказала Рашида Ковалева.

Штраф для МУПа — от 5 до 50 тысяч рублей. Штрафуют и управляющие компании, которые, например, не спешат обращаться за помощью в МУП «ПОВВ», если не могут справиться с затоплением своими силами. Для них штрафы больше — от 50 до 250 тысяч рублей.

Сейчас в работе у ГЖИ около 200 обращений. И до сих пор, по словам Рашиды Ковалевой, они продолжают поступать.

«Еще одной причиной затоплений подвалов в этом году стали обильные дожди. Ливневые стоки не справлялись с таким количеством воды и усугубили ситуацию», — добавила Рашида Ковалева.

Тем, кто столкнулся с проблемой затопления подвала, в ГЖИ рекомендуют сначала обратиться с заявлением в свою управляющую компанию. Можно прийти и написать заявление лично, а можно через портал «ГИС ЖКХ». Если нарушение не устранено, тогда собственник имеет право обратиться в ГЖИ.