Более тысячи воинских захоронений в Челябинской области оборудуют памятными табличками

На всех табличках есть QR‑код, ведущий на портал «Вспомним всех поименно», где собраны архивные данные почти на каждого погибшего

В Челябинской области продолжается работа по оборудованию памятных объектов, посвященных Великой Отечественной войне, QR‑кодами, которые ведут на портал, посвященный погибшим защитникам Отечества. Работа ведется в сотрудничестве с Госархивом, рассказал министр общественной безопасности региона Александр Гриб.

«У нас в области находится 1110 захоронений — как индивидуальных, так групповых, они все у нас на контроле, и по каждому из них Государственным комитетом по делам архива подготовлены QR‑коды, ведущие на портал „Вспомним всех поименно“. То есть каждый графический идентификатор позволяет посмотреть, узнать о том, кто именно где захоронен», — рассказал министр.

На сегодня работа по установке памятных табличек завершена в 20 муниципалитетах. Также обеспечена сохранность объектов: на прилегающих к захоронениям территориях организовано патрулирование силами правоохранительных органов, народных дружин и казаков, кроме того, 229 таких объектов находятся под видеонаблюдением.