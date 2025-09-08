Более тысячи случаев сахарного диабета выявил фестиваль «Челябинская область — большая семья»

Пациентов отправили на дополнительные анализы

Более семи тысяч южноуральцев прошли медицинские обследования на фестивале «Челябинская область — большая семья», который за лето объехал 45 территорий, сообщает Челябинский областной центр общественного здоровья и медпрофилактики.

«Фестиваль позволил южноуральцам в удобном формате позаботиться о своем здоровье», — резюмировала главный врач центра Ольга Агеева.

Более 5700 человек сдали кровь на глюкозу, высокий сахар был выявлен у 1162 человек. Уровень холестерина проверили около 5300 человек, высокий уровень выявлен у 1188 человек. Всем им рекомендовано пройти дополнительное обследование в поликлинике по месту жительства.

Диспансеризацию начали 4835 человек, репродуктивную диспансеризацию — 485 женщин. ЭКГ сделали 2383 человека. На ВИЧ протестировано 1815 человек. Более 30 человек сдали биоматериалы для вхождения в Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Еще 453 человека привились от гриппа.



Между тем более 8 тысяч человек выполнили нормы ГТО на фестивале.