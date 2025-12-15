Более тысячи самозанятых Челябинской области платят добровольные взносы на пенсию

Срок обязательных платежей истекает 31 декабря

В Челябинской области свыше одной тысячи самозанятых самостоятельно формируют свои будущие пенсионные права. Для этого они уплачивают добровольные страховые взносы в Отделение Социального фонда России по региону. Только такие платежи позволяют включить период деятельности в страховой стаж и накопить необходимые пенсионные баллы, сообщает пресс-служба ведомства.

Срок уплаты взносов за 2025 год истекает через две недели — 31 декабря.

Подать заявление о добровольном участии можно дистанционно через портал «Госуслуги» или мобильное приложение «Мой налог», а также лично в клиентских службах СФР.

В 2025 году минимальный взнос составляет 59 241,60 рубля (он дает 0,975 пенсионного коэффициента), а максимальный — 473 932,80 рубля (он даст 7,799 пенсионного коэффициента).

Размер взноса рассчитывается пропорционально сроку участия с момента подачи заявления.

«Годовой взнос можно перечислить единой суммой или разбить на несколько платежей... Важно помнить, что в полном объеме средства за этот год необходимо перечислить до конца декабря», — пояснил исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Сейчас в Челябинской области более 12 тысяч самозанятых зарегистрированы как плательщики добровольных пенсионных взносов. А платят взносы, как уже отмечено выше, чуть более тысячи человек. Остальные либо передумали, либо не имеют возможности выкроить свободные деньги. В Соцфонде напоминают: если самозанятый хочет прекратить уплату взносов, также необходимо подать соответствующее заявление.

За консультацией самозанятые могут обратиться по телефону регионального контакт-центра СФР: 8 (351) 214-61-93.