За рубежом, отмечает Ирина Гехт, особенно в европейских и скандинавских странах, отцы давно «уходят в декрет» вместо мамы.
«Меня радует, что и в России мужчины все чаще берут на себя эту ответственность, хотя еще не так давно это казалось чем-то революционным. Родительство — это непростой труд, и папа способен здесь проявить себя не в меньшей степени, чем мама. Уходит в прошлое стереотип о том, что забота о малыше — чисто женское дело. Отцы становятся, как это модно сейчас говорить, осознанными», — пишет политик.
Также за рубежом родители нередко используют свое право уходить в декрет поочередно. В России такого нет, а ведь это позволило бы мамам и папам строить карьеру без длительных перерывов, добавляет Ирина Гехт.
Между тем губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил ускорить темпы капитальных ремонтов детских садов.