Более тысячи мужчин из Челябинской области сидят в декрете с ребенком

Сильная половина все чаще бросает работу ради детей

На Южном Урале 1199 мужчин сидят в декрете и получают единое пособие по уходу за ребенком. Интересной статистикой в личном телеграм-канале делится первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

За рубежом, отмечает Ирина Гехт, особенно в европейских и скандинавских странах, отцы давно «уходят в декрет» вместо мамы.

«Меня радует, что и в России мужчины все чаще берут на себя эту ответственность, хотя еще не так давно это казалось чем-то революционным. Родительство — это непростой труд, и папа способен здесь проявить себя не в меньшей степени, чем мама. Уходит в прошлое стереотип о том, что забота о малыше — чисто женское дело. Отцы становятся, как это модно сейчас говорить, осознанными»,

— пишет политик.