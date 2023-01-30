Более тысячи молодых людей примут участие в конкурсе «Команда Урала. Реформация»

Мероприятие инициировал полпред президента в УрФО Владимир Якушев

Почти 1,5 тысячи молодых людей подали заявки на конкурс «Команда Урала. Реформация», инициированный полпредом Владимиром Якушевым. К тестированию допущено 1360 человек.

Сейчас участники онлайн проходят тестирование по основам управленческих знаний, решают управленческие кейсы. Далее их ждет этап дистанционных курсов. 30 победителей отборочных этапов пройдут обучение по программе профессиональной переподготовки «Эффективный менеджмент в публичном пространстве» Уральского института управления РАНХиГС.

«Участие в конкурсе — это новый опыт и знакомства, заряд энергии и уверенности в своих силах. Каждому из участников конкурса я желаю удачи. Уралу нужны молодые талантливые и амбициозные управленцы», — отметил Владимир Якушев.

Победители конкурса посетят ведущие предприятия регионов, встретятся с топ-менеджерами крупных корпораций и представителями региональной власти.