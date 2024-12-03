Более тысячи инвалидов пролечили зубы под наркозом в Челябинске

Такую возможность по полису ОМС предоставляют две клиники

Проблема больных зубов — одна из самых острых в сообществе инвалидов. Иногда ребенок и даже взрослый не дают доктору делать свою работу, так как не могу сидеть спокойно в силу своей болезни. Для таких пациентов на Южном Урале работают два кабинета, где зубы лечат под общим наркозом, напоминает Фонд 2020.

В 2020 году по поручению губернатора Алексея Текслера для детей-инвалидов был открыт зубной кабинет в Челябинской областной детской клинической больнице. За четыре года медицинскую помощь здесь получили более тысячи пациентов.

«Если в 2020 году мы пролечили 20 детей-инвалидов, то в 2023 году уже 426 человек. И более 300 маленьких пациентов смогли вылечить зубы с начала этого года», — говорит заместитель главного врача ЧОДКБ Эльвира Домрачева.

Чтобы помочь особенному пациенту, ребенка вместе с родителем кладут в больницу и готовят к плановой терапии. В штате ЧОДКБ есть и стоматологи, и челюстно-лицевые хирурги, и анестезиологи-реаниматологи, поэтому клиника гарантирует пациентам безопасный и качественный подход.

После лечения пациент восстанавливается в отдельной палате клиники, пока его не выпишут домой.

Для инвалидов старше 18 лет аналогичный стоматологический кабинет по поручению Алексея Текслера создан в челябинской ГКБ № 1. В этой клинике медики позаботились и о здоровье сопровождающих больного взрослых. Пока стоматологи занимаются своим пациентом, сопровождающий может бесплатно, по полису ОМС, пройти диспансеризацию.

«Это важно, ведь чаще всего у родителей таких пациентов не остается времени на себя», — замечает главный врач челябинской ГКБ № 1 Дмитрий Тарасов.

Обе клиники принимают на лечение инвалидов со всей Челябинской области, в том числе из закрытых территорий. Например, Наталья Макарова привезла дочь на лечение из Трехгорного.

«В нашем городе такую помощь бесплатно не получить. Я рада, что нас взяли на плановую госпитализацию в Челябинске. Теперь нам не придется брать кредит, чтобы вылечить зубы», — замечает Наталья.

Записать инвалида на лечение зубов под наркозом можно по телефонам:

— для детей до 18 лет — 8-351-700-00-30, доб. 1007 (ЧОДКБ);

— для взрослых — 8-963-093-66-09 (челябинская ГКБ № 1).