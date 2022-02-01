Более тысячи детей в Челябинской области получили подарки по акции «Снеговики‑добряки»

Волонтеры всех возрастов помогали исполнить мечту тяжелобольных ребятишек

В Челябинской области подвели итоги социальной акции «Снеговики-добряки». Дети, которые борются с тяжелым недугом, получили подарки, о которых мечтали. Стать волонтером мог любой желающий человек. В итоге акцию поддержали больше двух сотен «снеговиков», и более тысячи ребятишек, проходящих лечение в местных больницах, получили подарки. Об этом во вторник, 1 февраля, во время пресс-конференции рассказали организаторы акции.

«Известно, что позитивные эмоции лечат. Это научно доказанный факт. Проводя эту акцию, мы хотели поддержать детей за их храбрость и мужество в борьбе с болезнью и мотивировать их на дальнейшее лечение», — говорит уполномоченный по правам детей в Челябинской области Евгения Майорова.

По словам омбудсмена, подарки получили дети, которые сражаются с диабетом, с заболеваниями почек и ДЦП. В акции в первый раз принимали участие ребята с полной или частичной потерей зрения, а также маленькие пациенты психоневрологических диспансеров. Также снеговики-добряки доставляли подарки ребятам, которые лечатся от онкологии.

«Больше 80% детей, столкнувшихся с раком, поправляются и живут дальше. Но лечение очень долгое и порой занимает месяцы, годы. Это время ребята проводят в четырех стенах больничных палат, что отражается на настроении. Иногда даже психологи не в состоянии вывести таких детей из депрессии. И вдруг такому ребенку дарят планшет. Этот подарок возвращает ребенка в его круг общения, к одноклассникам. И мы меняем не только настроение пациента, мы меняем его отношение к жизни», — говорит заместитель главного врача по онкогематологии Челябинской областной детской больницы.

В этом году подарки также получили ребята, чьи родители — сотрудники МВД — погибли при исполнении профессионального долга.

«Было очень приятно, что многие волонтеры приносили в наш офис не просто коробки из магазина, а красивые свертки с подарками и открытками, подписанными от души. К некоторым ребятам волонтерам пришлось везти подарки в больницы Екатеринбурга. А презент для одной девочки волонтеры искали по всему миру. Она хотела получить пряничный домик из Lego. Такие были только в Польше. Посылка успела приехать в Челябинск в аккурат под Новый год», — рассказывает директор благотворительного фонда «Искорка» Татьяна Сачко.

Южноуральскую акцию поддержали новый уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова, депутат Госдумы Яна Лантратова, депутаты ЗСО и Челябинской городской думы, а также семья губернатора Алексея Текслера.

Кстати, в этом году акция в первый раз получила государственную поддержку — грант губернатора Челябинской области при софинансировании Фонда президентских грантов.

По традиции летом в Челябинске пройдет акция «Новый год наоборот». Всех добряков, которые уже примерили на себя образ снеговиков или только планируют принять участие в акции в будущем, позовут на благотворительный праздник.