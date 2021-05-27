Более трети челябинцев желают своим детям остаться жить в родном городе

Чуть меньше жителей южноуральской столицы хотят, чтобы их наследники уехали в другие города

Более трети жителей Челябинска, которые имеют несовершеннолетних детей, хотели бы, чтобы их наследники после окончания университетов уехали жить и строить карьеру в другом городе. Соответствующие результаты показал опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Так, 35% опрошенных челябинцев хотят, чтобы их дети после получения профессии уехали жить в другой город. В списке желаемых мегаполисов — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и даже Париж. 39% респондентов ответили, что хотели бы, чтобы их дети остались в Челябинске. Еще 26% опрошенных затруднились ответить.

В соседнем Екатеринбурге половина опрошенных — 50% — хотят, чтобы их дети после окончания вузов остались жить в родном городе. 35% респондентов желают для своих наследников жизни в других городах, причем исключительно российских — Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Калининграде или Краснодаре. 14% екатеринбуржцев затруднились ответить.

74% жителей Москвы и 73% жителей Санкт-Петербурга не хотят, чтобы их дети куда-либо уезжали. 6% москвичей желают, чтобы их наследники переехали в Нью-Йорк, Берлин, Стокгольм, Цюрих или Ригу. Петербуржцы хотят, чтобы их дети уехали в Москву, Хельсинки, Нью-Йорк, Сочи или Барселону.

Опрос проводили среди 1000 респондентов в Москве и Санкт-Петербурге и 500 респондентов в Челябинске с 1 февраля по 18 мая 2021 года.