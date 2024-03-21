Более трети челябинок оценивают стиль мужчины по аксессуарам

Среди модных украшений — пирсинг, серьги и шляпы

Более трети челябинок (37%) оценивают стиль мужчины по украшениям и аксессуарам, выяснили аналитики ювелирного бренда SOKOLOV в ходе исследования.

«Девушки при встрече предпочитают смотреть сперва на общий стиль мужчины (63%), его опрятность и ухоженность (54%). По 37% респонденток оценивают манеру речи и украшения собеседника», — говорится в итогах опроса.

Первое впечатление играет ключевую роль при знакомстве. По словам опрошенных мужчин, при первой встрече они чаще обращают внимание на внешнюю опрятность и ухоженность девушки (79%), на общий стиль (58%) и походку (34%).

Оценивают собеседницу по ее аксессуарам 18% респондентов. Абсолютное большинство мужчин (96%) и более половины женщин (58%) готовы заводить отношения с партнером, имеющим пирсинг. Самым привлекательным для мужчин женским пирсингом оказался прокол носа (41%).

Судить партнера по украшениям и аксессуарам, например по часам, сумке и головному убору, готовы не все опрошенные. Треть мужчин (33%) признались, что не разбираются в таких вещах и не могут оценивать собеседника по ним. Еще 21% отметили, что могут лишь примерно понять уровень жизни и заработка девушки, а 16% — предугадать ее стиль и вкус. Лишь 8% мужчин заявили, что умеют определять характер собеседницы по ее аксессуарам.

Женщины, напротив, считают, что аксессуары способны раскрыть много информации о своем владельце. Так, 49% респонденток определяют по ним стиль и вкус партнера, 32% — примерный уровень жизни и заработка мужчины, а 13% — характер человека.