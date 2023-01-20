Более трех тонн гуманитарной помощи отправили в зону СВО из Красноармейского района

Южноуральцы собрали защитникам письма, одежду, провизию и подарки

Накануне из Красноармейского района отправили машину с гуманитарным грузом для бойцов, находящихся в зоне СВО. Родные солдат, волонтеры, предприятия и организации, а также представители администрации собрали для солдат более трех тонн вещей: это теплая одежда, бытовые предметы, рации, инструмент, еда и личные посылки, рассказали в пресс-службе администрации района.

«Уже третья крупная по счету и пятая в целом отправка стала самой масштабной. Семь пунктов доставки почти к эпицентру событий вынудили организаторов не только увеличить объем комплектуемой гуманитарной помощи. Здесь вновь генераторы, бензопилы, рации, инструмент, теплая одежда, бытовые предметы, личные посылки и много вкусных подарков. Жители района поделились с ребятами салом, выпечкой, хлебом и сладостями, а предприятие „Уральские пельмени“ — почти 70 килограммами полуфабрикатов быстрого приготовления», — рассказала волонтер Марина Хаятова.

Напомним, ранее в Ясиноватую доставили взрослую и детскую обувь производства челябинской фабрики «Юничел». Комплекты получили сотрудники коммунальных предприятий, учреждений и организаций Ясиноватой.