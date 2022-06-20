Более ста тысяч россиян приняли участие в онлайн‑акции «Свеча памяти»

Зажечь свою виртуальную свечу жители Челябинской области могут до 22 июня

22 июня в России отмечается День памяти и скорби, именно в этот день 81 год назад на Советский Союз напала фашистская Германия. Жители Челябинской области могут принять участие в ежегодной онлайн-акции «Свеча памяти» и почтить память тех, кто погиб в Великой Отечественной войне. На сегодняшний день виртуальную свечу зажгли уже более ста тысяч россиян, сообщили в пресс-службе Центра управления регионом Челябинской области.

Акция проходит на сайте деньпамяти.рф с 15 по 22 июня включительно. Принять участие в ней может любой желающий. Кроме того, на сайте можно узнать истории ветеранов, а также о том, как началась одна из самых страшных войн.

Кроме того, жители Челябинской области могут помочь ветеранам, сделав пожертвование на сайте памятьпоколений.рф на любую сумму или купив значок «Красная гвоздика», которые распространяют волонтеры акции с 21 апреля. Все собранные средства будут направлены на медицинскую помощь ветеранам.

Всего с территории Челябинской области на войну отправились 324 326 наших земляков. Более 120 тысяч домой не вернулись. Узнать об участниках Великой Отечественной войны можно в электронной версии Книги Памяти на портале «Вспомним всех поименно».