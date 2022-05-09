Более ста тысяч челябинцев приняли участие в шествии «Бессмертного полка»

В мероприятии отметился каждый десятый житель столицы Южного Урала

В эти минуты в центре Челябинска завершается шествие «Бессмертного полка» — первое с 2019 года, прошедшее в оффлайн-режиме, а не виртуальной реальности. Уже сейчас ясно, что как минимум каждый десятый житель города вышел на улицы почтить память героев Великой Отечественной войны, передают корреспонденты Первого областного информагентства.



Напомним, шествие «Бессметрного полка» стартовало от площади у главного корпуса ЮУрГУ, демонстранты прошли до площади Революции и по улице Цвиллинга проследовали к Вечному Огню на Аллее Славы. Уже само ядро колонны, формировавшееся у ЮУрГУ, насчитывало десятки тысяч человек. А по дороге в шествие вливались все новые участники. Корреспондент Первого областного информагентства прошел впереди колонны по всему проспекту Ленина. Мы ответственно заявляем: на тротуарах главной улицы города «Бессмертный полк» ждали многие сотни горожан, пришедших с плакатами и фотографиями своих предков, воевавших 77 лет назад.

Во главе колонны «Бессмертного полка» везли знамя бомбардировочного авиаполка. Это настоящая реликвия: с 1 мая 1937 года у этого знамени давали клятву курсанты челябинского летного училища, прообраза будущего ЧВВАКУШ.

Во главе колонны прошли первые лица области: губернатор Алексей Текслер, глава Челябинска Наталья Котова, региональные министры и депутаты ЗСО. Все они в финале мероприятия приняли участие в возложении венков к Вечному Огню.