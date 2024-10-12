Более ста машин задействовано в уборке снега в Челябинске

От осадков очищают и региональные дороги

Сегодня, 12 октября, в Челябинске и области продолжают убирать снег. Как сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса, минувшей ночью и сегодня днем на региональных дорогах задействована 91 единица техники. Это 27 снегоочистителей, шесть автогрейдеров и 58 тракторов. В Челябинске в ночные часы улицы от снега очищали 88 машин, в дневные работает более 100 единиц техники.

Днем в столице Южного Урала на уборку вывели 38 комбинированных машин, 33 трактора МТЗ, 21 погрузчика, восемь самосвалов и грейдер. Дороги и тротуары будут обрабатывать противогололедной смесью. Минувшей ночью подрядчик израсходовал почти 270 тонн такой смеси.

В ряде районов снег сегодня продолжает идти, но к вечеру должен прекратиться на всей территории области.