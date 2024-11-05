Более пяти тысяч южноуральцев приняли участие в праздничных мероприятиях 4 ноября

Нарушений порядка не допущено

Накануне жители Челябинской области с размахом отметили День народного единства. В праздничный день в регионе прошло более 20 различных мероприятий, в том числе концерты и шествия. Участие в них приняли более пяти тысяч человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Перед проведением массовых мероприятий полицейские исследовали территории со служебными собаками, а после следили за порядком вместе с охранниками частных организаций и представителями народных дружин. В результате нарушений общественного порядка допущено не было.

Одним из самых массовых мероприятий стал праздник в парке Гагарина. Мы, кстати, тоже там побывали и привезли красочный фоторепортаж.