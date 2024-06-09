Более пяти тысяч человек посетили Сабантуй в Челябинской области

За порядком следили 250 полицейских и добровольцев

В минувшую субботу, 8 июня, сразу в нескольких городах Челябинской области прошел праздник окончания весенних полевых работ — Сабантуй. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, всего мероприятия посетили свыше пяти тысяч человек. Больше всего людей было в парке Гагарина в Челябинске и на площадке у озера Чебаркуль.

«При подготовке к мероприятиям территории были обследованы с применением технических средств и служебных собак. На мероприятиях были организованы пешие патрули полицейских, а в челябинском парке — патрули на электромобилях. Вблизи мест проведения мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения дежурили дополнительные экипажи ДПС»,— рассказали в ведомстве.

Помимо полицейских, на праздниках за порядком также следили сотрудники Росгвардии, частных охранных предприятий и представители добровольных дружин. Всего за порядком следили около 250 человек.

В результате праздники на всех площадках прошли без происшествий.

На Сабантуе в парке Гагарина побывал наш фотокорреспондент. Самые яркие кадры с праздника смотрите в нашем материале.