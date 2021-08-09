Более полутора тысяч челябинцев проголосовали за благоустройство площади перед бывшим автовокзалом у «Юности»

Опрос жителей продолжается до 11 августа

В Челябинске 1607 горожан приняли участие в опросе о благоустройстве территории, прилегающей к Дворцу спорта «Юность». Ранее здесь располагался автовокзал, но теперь площадь пустует. Мэрия обещает разработать проекты благоустройства вместе с архитекторами, основываясь на пожеланиях горожан. О ходе голосования главный архитектор города Павел Крутолапов доложил главе Наталье Котовой в ходе аппаратного совещания.

«Управление архитектуры и градостроительства совместно с администрацией Центрального района города ведет разработку прилегающей территории к Дворцу спорта „Юность“ на месте бывшего автовокзала. Создан опрос среди граждан, мы ждем предложений челябинцев сценария благоустройства этого места. На сегодняшний день опрос прошли 1607 человек. Анкетирование продолжится до 11 августа», — доложил он.

В анкете челябинцам предлагают оценить степень безопасности территории, озеленение, ухоженность, транспортную доступность и другие параметры.

Наталья Котова попросила архитектора проводить на платформе «Активный житель 74» все опросы по поводу благоустройства, чтобы жители не узнавали о них постфактум, а могли принять участие.