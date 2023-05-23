Более полумиллиарда рублей господдержки получили уральские производители зерна

Динамика посевной в регионах УрФО выше прошлогодних показателей

В регионах Урала в 2023 году планируется засеять яровыми культурами 4,5 млн га посевных площадей. Уральские аграрии также получили более полумиллиарда рублей в качестве государственной поддержки. Об этом заявил полпред президента в УрФО Владимир Якушев, передает корреспондент ИА «Первое областное». По его словам, это стало ответом на снижение цен на зерно.

В прошлом году аграриям удалось собрать рекордный урожай зерна. На его стоимость повлиял не только большой объем продукции, но и ситуация в мире.

«Такие объемы, а также внешнеполитические факторы привели к снижению цен на зерно. Для нивелирования ситуации правительство России в этом году выделило средства на прямую поддержку производителей зерна. В регионы УрФО на эти цели направлено 543 млн рублей, средства доведены до аграриев», — сказал полпред президента в УрФО.

В этом году в регионах Урала посеют 3,4 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур (на 24 тысячи га больше показателей 2022 года), а общий объем яровых посевов составит 4,5 млн га.

Сельхозтоваропроизводители уже преодолели экватор посевной кампании, засеяно более половины площадей — 2,4 млн га. Самые высокие темпы ярового сева зафиксировали в Свердловской области (73% от плана), а Челябинская область быстрее всех высадила картофель (почти 70% площадей). Овощи открытого грунта займут 4 тысячи гектаров уральской земли.

Действительно, темпы посевной кампании в этом году довольно высокие. Например, в Нагайбакском районе Челябинской области работы в полях подходят к завершению, осталось чуть меньше недели. Фермер Илья Ишмаметьев из поселка Подгорного выгнал технику уже 8 мая, чтобы посеять пшеницу, ячмень, лен и гречиху на площади почти в тысячу гектаров. Всего в районе планируется занять растениями 96 тысяч га, причем на 70 тысячах гектаров работы уже выполнены.