Более половины жителей Челябинска работали в ноябрьские праздники

В их числе — сотрудники сферы торговли, развлечений, красоты и фитнеса

В ноябре в 2023 году в связи с празднованием Дня народного единства в России было три выходных дня подряд. Однако не всем жителям Челябинска удалось отдохнуть: на рабочем месте праздники провели 57% горожан. Эксперты сервиса «Авито Работа» рассказали ИА «Первое областное», представители каких профессий работали в праздничные дни и какие бонусы за это получили.

В длинные ноябрьские выходные работало большинство представителей сферы торговли — 66%, искусства и развлечений — 64%, а также по 62% представителей сфер красоты, фитнеса и автомобильного бизнеса. Меньше всего в праздники беспокоили тех, кто трудится в отраслях бухгалтерии, образования и администрирования.

41% челябинцев получили за работу в праздники двойную оплату, премию получили 18% опрошенных, а дополнительные дни отдыха — 15% респондентов. При этом 26% работников не получили никаких бонусов.

«За работу в выходные дни можно не только претендовать на дополнительное денежное вознаграждение. Вместо него есть возможность попросить у работодателя отгул без потери заработной платы. Согласно Трудовому кодексу, дополнительный выходной является альтернативной компенсацией за официально оформленную сверхурочную работу»,— рассказал управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

Опрос проводили среди 10 тысяч респондентов.