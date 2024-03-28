Более половины южноуральцев позитивно относятся к службе по контракту

При этом около трети жителей региона не хотят отпускать своих близких на СВО

Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области опросил тысячу южноуральцев, чтобы узнать, как они относятся к службе по контракту. Респондентам центра задавали вопрос, поддержат ли они мужчину, если тот решит заключить контракт с Минобороны.

Исследование показало, что в обществе сформировано положительное отношение к службе по контракту:

— 56,5% скорее поддержат решение мужчин из своего близкого окружения пройти военную службу на коммерческой основе;

— 36,6% будут против;

— еще 6,9% затруднились с ответом.

Чаще всего службу по контракту одобряют мужчины старшего и пожилого возраста, социальные оптимисты, сторонники президента и жители региона, которые полностью одобряют проведение спецоперации, а также полностью доверяют российской армии.

Решение отправиться на СВО чаще всего тревожит женщин до 49 лет, социальных пессимистов, которые не интересуются специальной военной операцией и не слышали о повышении региональной выплаты для участников СВО.

Также выяснилось, что южноуральцы готовы отправиться на СВО:

— из чувства долга (52%);

— за высокой зарплатой (46,3%);

— по патриотическим соображениям (36,4%);

— ради льгот для семьи (31,7%);

— ради защиты традиционных российских ценностей (19,6%).

Также люди готовы отправиться в зону СВО, потому что там уже находится друг или родственник, такое мнение выразили 13,5% опрошенных. Примерно каждый десятый респондент сказал, что южноуральцы заключают контракт с вооруженными силами России ради престижа военной службы (11,3%), а также потому что надоели семейные неурядицы (10,4%) или просто накопилась усталость от рутинной жизни (10%). И порядка десяти процентов (9,6%) надеются на новые карьерные перспективы.

Между тем в этот четверг, 28 марта, Заксобрание региона утвердило новые выплаты для участников СВО в Челябинской области. Единовременная выплата теперь положена также мобилизованным и контрактникам, их детям до 18 лет.