Больше половины родителей Челябинской области готовы отправить подростков работать

При этом наиболее подходящая вакансия, по их мнению, расклейщик объявлений

Большинство жителей Челябинской области, которые посоветовали бы своим детям-подросткам начать работать, считают вакансию расклейщика объявлений наиболее подходящей. При этом родители юных южноуральцев уверены, что работа до 18 лет не только поможет им накопить на какую-то цель, но и подготовит к взрослой жизни. Соответствующие результаты показал опрос российской онлайн-платформы по поиску работы hh.ru.

Так, 64% южноуральцев советуют начинать работать своим детям в возрасте от 14 до 17 лет, еще 19% респондентов считают, что трудиться до 18 лет не следует. При этом 60% тех, кто посоветовал бы своим детям трудоустроиться, считают подходящей работу расклейщика объявлений, 57% — промоутера, 50% — волонтера. Чуть меньше родителей посоветовали бы подросткам стать курьерами или стажерами — 49% и 44% соответственно, еще менее популярны такие вакансии, как официант — 31%, уборщик — 23%, тайный покупатель — 21%, продавец-консультант и оператор кол-центра — по 18%. Меньше всего южноуральцев хотели бы, чтобы их дети работали поварами, администраторами и грузчиками.

«Ключевыми преимуществами раннего трудоустройства на Южном Урале считают развитие самостоятельности (74%), появление настоящего жизненного опыта (70%) и собственного заработка (67%). Также многие отметили приобретение новых навыков (64%), повышение ответственности (60%), возможность накопить денег на определенную цель (60%), помощь в определении будущей профессии (40%) и развитие финансовой грамотности (35%)»,— сообщают в пресс-службе hh.ru.

Среди минусов подростковой деятельности, по мнению 74% респондентов, опасность быть обманутыми. 57% опрошенных считают, что детям будет непросто совмещать работу и учебу. 42% назвали основным минусом низкий заработок, 36% — негативное влияние на учебу, а 24% — опасность самой работы.

Что касается условий для трудоустройства подростков, то 75% опрошенных южноуральцев считают важной возможность работать по гибкому графику, 49% респондентов главным условием назвали официальное оформление, по 47% — отсутствие тяжелых физических нагрузок и близость к дому, а 37% — возможность работать удаленно.