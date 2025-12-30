Более половины домов подключили к бытовому газу в Кыштыме

Также продолжается отработка повторных заявок

На утро 30 декабря в Кыштыме к газу для бытовых нужд подключили 142 многоквартирных дома из 259. Работа продолжается. Также газовики регулируют газоснабжение в частном секторе и отрабатывают повторные заявки, сообщил по итогам заседания оперативного штаба глава Кыштыма Алексей Заикин.

Работы идут в Каолиновом, Нижнем Кыштыме, в районе вокзала и Дальней Дачи, а также в отдельных домах на улицах Ленина и Челюскинцев.

«В настоящее время работают 8 бригад „Газпрома“, состоящие из 23 человек»,— уточнил Алексей Заикин.

Вечером 29 декабря газовики вернули тепло во все многоквартирные дома, а также дома частного сектора. Локальные проблемы по заявкам специалисты оперативно отрабатывают.